Brunelli (FIGC): "È possibile introdurre l’annuncio dell’arbitro che commenta le decisioni prese al VAR"

Novità per quanto riguarda il mondo arbitrale in Italia. Il Segretario Generale della FIGC Marco Brunelli ha parlato nel corso di una conferenza stampa organizzata dall'AIA. Ecco le sue parole, riportate da Tuttomercatoweb:

"La Federazione è vicina al mondo arbitrale, in tutti i modi cerchiamo di mettere gli arbitri nelle migliori condizioni di svolgere il loro operato. Li proteggiamo e variamo leggi quando c’è bisogno. Il mondo arbitrale è stato tacciato di immobilismo e resistenza al cambiamento negli ultimi anni, la stagione che inizia oggi avrà una serie di sperimentazioni. Non c’è l’ufficialità, ma potremo essere il primo paese al mondo in cui tutte le gare professionistiche avranno assistenza video. Abbiamo chiesto alla FIFA di sperimentare il football video supporter nella Serie C e nella Serie A Femminile, ci stiamo attrezzando perché crediamo questa sia un’opportunità da cogliere". Prosegue Brunelli: "Nel nuovo regolamento che entra in vigore oggi la FIFA ha fatto uscire dalla fase sperimentale la possibilità di introdurre l’annuncio dell’arbitro che commenta le decisioni prese al VAR a microfono aperto a beneficio dei tifosi presenti allo stadio. Continuerà Open VAR, stiamo discutendo con l’AIA, la Lega Serie A e DAZN ma credo sia un esperimento da proseguire"

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLE DICHIARAZIONI INTEGRALI