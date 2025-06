Rocchi: "Ho scelto io di non far sentire l'audio di Inter-Roma. Ndicka-Bisseck? Tantissimi dubbi sull'intervento del Var, non sul rigore"

In una conferenza stampa al termine della stagione, il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, è tornato su alcuni temi della stagione, facendo riferimento anche all'episodio avvenuto in Inter-Roma col contatto tra Ndicka e Bisseck: "Non è stato facile gestire gli audio da far sentire su Open Var, perché dovevo anche tutelare i ragazzi e per proteggere qualcuno dei miei ho preferito non mostrare un audio come in Inter-Roma. Quell'episodio ci ha creato tantissimi dubbi sull'intervento Var, non sul rigore. E comunque mai nessun arbitro mi ha chiesto di non far sentire la sua voce".