Parma: Carlos Cuesta è il nuovo allenatore

Dopo le numerose indiscrezioni anche su un possibile arrivo di Daniele De Rossi, il Parma sceglie Carlos Cuesta come nuovo allenatore: il club ducale ha comunicato l'arrivo del classe 1995 in panchina. "Parma Calcio è lieto di annunciare che, a decorrere dal 1° luglio prossimo, Carlos Cuesta sarà il responsabile tecnico della Prima Squadra Maschile - si legge nella nota ufficiale -. Cuesta, nato a Palma di Maiorca il 29 luglio 1995, ha siglato un contratto biennale fino al 30 giugno 2027, con opzione di prolungamento per la stagione successiva. Il Presidente Kyle J. Krause e tutta la famiglia Parma Calcio rivolgono a Carlos un caloroso benvenuto. La presentazione dell’allenatore è fissata per giovedì 26 giugno alle ore 15:00, nella sala stampa “Gianfranco Bellè” dello stadio Ennio Tardini di Parma".

