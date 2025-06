Lazio, Lotito: "Derby alla quarta giornata? È la sorte"

"Nel prossimo campionato, con Sarri in panchina, vedremo una Lazio avvincente, proprio come lo spirito del suo 'comandante'. Cercheremo di fare bene, evitando che si vanifichino gli sforzi come successo quest'anno. Non parlo di errori, però la squadra era forte, lo ha dimostrato nella prima parte del campionato, quando lottavamo per il vertice, poi purtroppo non abbiamo raccolto quello che avevamo seminato. Il derby alla quarta giornata? È la sorte". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, a Parma a margine della presentazione del calendario di Serie A per la stagione 2025/26.