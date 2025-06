Caprile: "Svilar è il portiere di oggi. Se lo affronti non hai mai la sensazione 'ok per sto per segnare'"

Elia Caprile, portiere del Cagliari, ha rilasciato un'intervista alla testata giornalistica. Ecco le parole dell'estremo difensore del club sardo:

"Il portiere di oggi è Svilar. Lo guardi per 90 minuti e vedi ciò che serve oggi: la presenza sui cross, la presenza in generale… non c’è una cosa in particolare. Ma se guardi una partita della Roma o lo affronti, non hai mai la sensazione di ‘Ok, sto per segnare’. C’è Svilar in porta e sì, può essere un buon momento ma poi devi batterlo. Lui vive la partita per 95 minuti e il portiere moderno deve essere così: vivere la partita, giocare alto, stare nei passaggi. Lui sta alto e non prende molti tiri perché interviene lui prima in uscita sui palloni, oppure da indicazioni ai difensori per prevenire le azioni avversarie".

(cronachedispogliatoio.it)

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE