Atalanta: sarà Juric il dopo Gasperini. Firmerà un biennale

Sarà Ivan Juric a raccogliere l'eredità di Gian Piero Gasperini all'Atalanta. L'ex tecnico di Southampton e Roma nell'ultima stagione firmerà un biennale col club nerazzurro, come fanno sapere esperti di calciomercato in post su X.

Mancava l'ultima riunione della dirigenza per il via libera definitivo a Juric: è arrivata in mattinata e ora l'Atalanta ha il suo nuovo allenatore.