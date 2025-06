Abbonamenti: raggiunta quota 36.000. Battuto il nuovo record di rinnovi con la conferma del posto

Arrivano aggiornamenti sul numero di abbonamenti per la stagione 2025/26 in Serie A. In questi ultimi giorni di fase 1, che terminerà il 3 luglio, la Roma ha già raggiunto quota 36mila, simbolo che anche per il prossimo anno la voglia di stadio è altissima. Inoltre, con ben 34mila persone ad aver utilizzato la funzione "conferma il tuo posto" si è raggiunto il record di rinnovi delle ultime stagioni.