VIDEO - Ranieri: "Non dobbiamo avere pressioni, ce l'hanno gli altri. Adesso bisogna spingere"

Alla vigilia della sfida contro la Fiorentina, e nonostante la vittoria esaltante contro l'Inter, Claudio Ranieri getta acqua sul fuoco riguardo alle possibili pressioni sulla sua Roma. Rispondendo a una domanda in conferenza stampa, il tecnico ha sottolineato la posizione della squadra: "Non ce le abbiamo, sappiamo da dove veniamo, non dobbiamo avere pressioni. Stavamo sotto bagno, abbiamo tirato fuori la testa e cominciato a respirare, adesso bisogna spingere. La pressione ce l'hanno gli altri che sono lassù dall'inizio".