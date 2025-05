VIDEO - Ranieri conferma la sua scelta: "Niente mi farà cambiare idea. Restare sarebbe uno sbaglio per la Roma"

Claudio Ranieri ribadisce la sua decisione di ritirarsi a fine stagione, escludendo qualsiasi ripensamento. In conferenza stampa, alla domanda se un'eventuale qualificazione in Champions League o un ingaggio stratosferico potessero fargli cambiare idea, la risposta del tecnico è stata netta: "No, nulla".

Ranieri ha spiegato le ragioni della sua scelta, mettendo al primo posto il bene della Roma: "Amo la mia squadra, i miei colori e tutto quello che mi porterebbe egoisticamente a fare un altro anno sarebbe uno sbaglio per la Roma. Verrà un nuovo allenatore e dovrà avere il tempo per avere la possibilità di conoscere tutto". Ha poi concluso offrendo la sua piena disponibilità ad aiutare il suo successore: "Lo aiuterò in tutto quello che mi domanderà".