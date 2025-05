VIDEO - Nuovi stadi, lo sfogo di Ranieri: "Troppa burocrazia in Italia. Chi sbaglia, in galera"

Interpellato sull'importanza dello stadio di proprietà per la crescita del club, Claudio Ranieri ha espresso una posizione netta. Pur riconoscendo che "si è vinto anche con stadi più piccoli", il tecnico ha sottolineato come la modernizzazione degli impianti sia fondamentale per il "decoro del calcio italiano".

Ranieri ha poi criticato aspramente la lentezza italiana in questo ambito: "Nel mondo stanno rimodernando gli stadi, gli unici che lo fanno lentamente siamo noi. C'è troppa burocrazia, troppa gente dietro, è una vergogna dell'Italia". Ha concluso con parole forti contro chi ostacola questi processi: "Controllate: se c'è qualcuno che sbaglia, in galera. Ma non per dire, dico davvero: ci deve restare, buttate la chiave. Siamo stufi di tutto questo".