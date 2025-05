Conferenza stampa, RANIERI: "La squadra sta bene. Koné è un giocatore universale, credo ancora in Dovbyk. La Champions non mi farebbe cambiare idea"

Domenica pomeriggio allo stadio Olimpico (ore 18:00) Roma e Fiorentina si incontreranno per la 35° giornata di Serie A, una partita a dir poco cruciale per il futuro europeo delle due squadre (e non solo). A due giorni dalla sfida Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa alle 12:30 nella sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria. Come di consueto, LAROMA24.IT ha seguito l'evento in diretta.

LIVE

Come sta la squadra? Koné ha svolto a Milano un ruolo da play ruba palloni con buoni risultati. E' un punto di crescita anche in prospettiva di questo giocatore così giovane?

"La squadra sta bene, tranne Dybala, abbiamo recuperato Nelsson e Abdulhamid perciò ci siamo tutti. Manu è un giocatore universale, può ricoprire più ruoli, lo abbiamo visto nella nazionale francese giocare con due mediani e l'ha svolto molto bene, contro l'Italia soprattutto. E' un giocatore che si sa adattare a più situazioni, è un ragazzo intelligente e può essere sia un box to box che uno davanti alla difesa. Dipende dalla partita che voglio fare e che avversario ho davanti".

In questa corsa per la Champions qual è l'elemento che può essere decisivo?

"Dipende dalla freschezza della squadra e dagli episodi che arrivano, chi li sfrutta prima ha una buona possibilità. Sono questi gli elementi: freschezza della squadra, chi sta meglio fisicamente in questa lunga lotta per rientrare in qualcosa di importante. Non mi piace promettere ma sono una persona positiva e ambiziosa, voglio sempre il massimo da me stesso, mi critico sempre, per cui chiedo lo stesso ai miei giocatori. All'ultimo vedremo quello che avremo fatto, senza rimpianti, senza pensare a cosa è stato e cosa poteva essere, sono cose che non portano punti in classifica. Li portano la concentrazione e la determinazione. Domenica abbiamo una signora squadra che nelle ultime dieci ha perso solo ieri sera, la Fiorentina ha tutte le carte in regola per arrivare in finale, ha battuto la Juventus 3-0, nelle ultime dieci partite ha fatto una sconfitta, quattro pareggi e cinque vittorie, facendo un gol all'Atalanta, 2-2 a Milano...è una squadra che ha buonissimi giocatori, grande qualità e dovremo fare una super partita. E' una gara da prendere con le molle".

Su Dovbyk. Per quello che ha potuto capire in questi mesi si può definire un centravanti da migliorare, un acquisto sbagliato, oppure ancora ci crede?

"Ancora ci credo, ha fatto notevoli progressi e ha ancora tanto da migliorare. Non è un acquisto sbagliato, quando tu prendi il capocannoniere del campionato spagnolo significa tanto. Poi c'è chi si adatta prima e chi dopo, spesso ricordate Dzeko del primo anno, so che ci ha portato tanti punti importanti perciò credo che come primo anno sia positivo. Deve migliorare, ha i mezzi e le capacità per farlo".

Sempre su Dovbyk: è un incedibile di questa Roma, visto l'investimento? O sono tutti sotto esame.

"Non mi piace parlare di queste cose, parlo di quello che possiamo raggiungere quest'anno. Sono tutte parole che possono distrarre la nostra concentrazione sull'oggi. Quello che avverrà dopo la fine del campionato sono altre considerazioni, vale per Dovbyk ma per tutti".

Più volte ha detto che a fine stagione andrà in pensione, sembra una decisione presa. L'eventuale Champions con la Roma o un ingaggio stratosferico le farebbero cambiare idea?

"No, nulla. Amo la mia squadra, i miei colori e tutto quello che mi porterebbe egoisticamente a fare un altro anno sarebbe uno sbaglio per la Roma. Verrà un nuovo allenatore e dovrà avere il tempo per avere la possibilità di conoscere tutto. Lo aiuterò in tutto quello che mi domanderà".

Paragonerebbe l'eventuale Champions all'impresa di Leicester?

"No, più di Leicester non c'è niente, anche se sono legato alla Roma. Quello che è successo lì è qualcosa di incredibile, questo sarebbe un altro tassello che porterò dentro al mio cuore e questo per me è importante. Però dico: lottiamo, non dobbiamo avere recriminazioni e scusanti, dobbiamo fare quattro partite e giocarle col coltello tra i denti".

Perché Paredes è stato utilizzato poco ultimamente?

"Ho scelto altri giocatori. Stanno tutti bene, sono tutti disponibili e scelgo quelli che reputo più confacenti nel cercare la vittoria durante la partita. Così come Saelemaekers e tutti quelli che non stanno giocando e prima lo facevano. Mi mettono in difficoltà e quando dico che scelgo all'ultimo è la verità, i miei pensieri sono solo legati alla squadra avversaria e come metterli in difficoltà, e scelgo i giocatori che reputo più adatti".

Con la Fiorentina l'opzione Dovbyk-Shomurodov può essere ripetibile?

"E' un opzione che avete richiesto a più riprese, ci ho pensato forse più del dovuto ma loro possono giocare insieme. Sono giocatori complementari che si aiutano a vicenda e aiutano la squadra, per cui può essere un'opzione".

Abbiamo parlato di corsa Champions...

"Voi ne avete parlato".

Non ne è convinto?

"Sono convinto che dobbiamo lavorare, non promettere niente e dare il massimo. Questo non significa che non siamo ambiziosi e non siamo determinati. Lavoro e tanto sudore".

Allora in questo momento di lavoro, ci dobbiamo aspettare l'annuncio dell'allenatore alla fine della stagione?

"Quando il presidente lo riterrà opportuno".

Come prepara le partite?

"Lavoro in questa maniera, vedo chi è in forma, quando lo sono tutti vedo l'avversario, come gioca e sviluppa il suo gioco. Cerco sempre di mettere dei granelli nel loro ingranaggio per vincere, questa è la mia visione del calcio".

Con l'Inter, rispetto a Juve e Lazio, si è vista una Roma diversa. Questa partita vi ha aperto nuovi orizzonti?

"Non ho mai chiesto alla mia squadra di mettersi subito dietro, evidentemente la squadra avversaria è stata più forte e si è adattata a noi. La Juventus ci ha preso alti, anche gli altri hanno le loro strategie tattiche e dobbiamo essere bravi a controbilanciarle, alcune volte ci riusciamo subito, altre subiamo oltre misura, poi come tutte le cose una delle due squadre legge meglio la partita e i ragazzi sviluppano il loro gioco. Posso dire ai ragazzi di aspettarli a metà tra l'area di rigore loro e la nostra metà campo perché magari giocano molto col portiere. Sono tutte strategie che scegliamo, poi c'è la forza di un avversario che magari in quel momento ha preso il sopravvento e con l'entusiasmo ti mette in difesa. Come un pugile, ti metti bene, aspetti di sferrare il colpo del ko se ci riesci, sennò stai lì a prendere gli schiaffi e coprire il più possibile il tuo volto".

Spesso in questa città passa la narrazione che senza lo stadio non si possa diventare un grande club a livello europeo, ma in Italia alcune squadre hanno vinto anche senza stadio. La vede anche lei come una cosa fondamentale?

"Si è vinto anche con stadi più piccoli, ma è anche per decoro del calcio italiano. Vediamo degli stadi che sono dei gioielli, ieri abbiamo visto quello del Betis Siviglia. Nel mondo stanno rimodernando gli stadi, gli unici che lo fanno lentamente siamo noi. C'è troppa burocrazia, troppa gente dietro, è una vergogna dell'Italia. Controllate? C'è qualcuno che sbaglia, in galera. Siamo stufi di tutto questo".

Al netto della vittoria contro l'Inter, le chiedo se confermare quanto visto contro di loro o aggiungere pressioni mentali alla squadra?

"Non ce le abbiamo, sappiamo da dove veniamo, non dobbiamo avere pressioni. Stavamo sotto bagno, abbiamo tirato fuori la testa e cominciato a respirare, adesso bisogna spingere. La pressione ce l'hanno gli altri che sono lassù dall'inizio".

Le ultime prestazioni di Shomurodov sono state più che positive. Potrà diventare un punto fondamentale per la prossima stagione, ne ha già parlato con lui?

"E' già fondamentale per quest'anno, per quello che ha fatto, per l'impegno che mette. Ti da tutto quello che ha a cento all'ora, questo è il mio modo di vedere il calcio. Tutti devono dare il massimo di quello che hanno, poi sta a me capire se devo cambiare strategia. Amo lui e l'ho sempre detto, è un ragazzo d'oro, poi certo qualche cosa la sbaglia ma non si risparmia mai, va a pressare tutti, pure in Curva Nord, da tutto se stesso per questo credo che anche i tifosi siano molto contenti e riconoscenti di come si impegni".