Torino-Roma, Saelemaekers riceve il premio Player of the Match (VIDEO)

Alexis Saelemaekers è stato eletto Player of the Match al termine della sfida vinta dalla Roma contro il Torino. L'esterno belga è stato il protagonista indiscusso del successo giallorosso, mettendo la sua firma sulla partita prima procurandosi il calcio di rigore che ha sbloccato il risultato (poi trasformato per l'1-0), e successivamente siglando la rete del definitivo 2-0. La Roma ha celebrato il riconoscimento del suo giocatore pubblicando sui propri canali social il video della consegna del premio ufficiale della Lega Serie A.

