TORINO-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Confermato l'11 in campo col Milan (FOTO)

L'ultima della stagione, l'ultima di Claudio Ranieri in panchina. Alle 20.45 la Roma scende in campo in casa del Torino nell'ultima gara del campionato per sperare nella Champions League con uno sguardo al risultato di Venezia-Juventus. Il tecnico giallorosso conferma l'11 che ha affrontato e battuto il Milan nello scorso turno di campionato: davanti a Svilar il terzetto composto da Celik, Mancini e Ndicka, in mezzo al campo Cristante, Paredes e Koné, con Saelemaekers e Angeliño sulle fasce. Davanti, con Dovbyk che recupera ma si accomoda inizialmente in panchina, Soulé supporta Shomurodov.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO: Milinkovic-Savic; Dembele, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

All.: Vanoli.

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angeliño; Soulé, Shomurodov.

All.: Ranieri.

Arbitro: Di Bello. Assistenti: Cecconi - Bhari. IV uomo: Cosso. VAR: Chiffi. AVAR: Paterna.

PREPARTITA

19.45 - Le scelte di Ranieri e Vanoli:

Chiudiamo la stagione così ? pic.twitter.com/cvsZ9bsSNA — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) May 25, 2025

19.34 - Il giornalista di Sky Sport anticipa l'11 della Roma:

#Ufficiale ✅ L'ultima di Ranieri dopo 1381 panchine ? Formazione ufficiale Roma

(3-5-2)

Svilar

---

Celik

Mancini

NDicka

---

Saelemaekers

Cristante

Paredes

Koné

Angelino

----

Soulé

Shomurodov

----- #TorinoRoma @SkySport pic.twitter.com/VcLh5K3dgL — Angelo Mangiante (@angelomangiante) May 25, 2025

18.40 - Il campo è pronto per Torino-Roma: