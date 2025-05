Torino-Roma, i convocati di Ranieri: c'è Dovbyk (FOTO)

Dopo la vittoria col Milan, la Roma si prepara ad affrontare l'ultima giornata di campionato in trasferta: domani, alle 20.45, i giallorossi sono attesi in casa del Torino per chiudere la stagione e sperare nella Champions League. Per l'occasione Claudio Ranieri ritrova tra i convocati Artem Dovbyk, assente con i rossoneri.

L'elenco dei convocati:

Angelino

Baldanzi

Celik

Cristante

De Marzi

Dovbyk

El Shaarawy

Gollini

Gourna-Douath

Hummels

Koné

Mancini

Ndicka

Nelsson

Paredes

Pisilli

Rensch

Saelemaekers

Salah-Eddine

Saud

Shomurodov

Soulé

Svilar