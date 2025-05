Torino-Roma: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Ultimo appuntamento della stagione per la Roma, che deve battere il Torino e sperare in un passo falso della Juventus a Venezia per un posto in Champions League. Mister Ranieri, alla sua ultima panchina in carriera, non rischierà Dovbyk dall'inizio, dando spazio ancora una volta ad Eldor Shomurodov.

DOVE VEDERE TORINO-ROMA IN TV E IN STREAMING

La partita tra Torino e Roma sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming da DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le dieci partite di ogni giornata del campionato di Serie A 2024-25. Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire l'incontro sul canale 251. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming tramite la piattaforma Now Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Demebelé, Maripan, Masina, Biraghi; Ricci, Casadei; Perciun, Vlasic, Elmas, Adams.

ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Soulé, Shomurodov.

LE QUOTE

TORINO-ROMA 1 X 2 EUROBET 5.60 4.40 1.52 SISAL 5.75 4.25 1.55 PLANETWIN365 5.75 4.25 1.53 SNAI 5.75 4.40 1.53

LR24