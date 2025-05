Torino: Coco sarà operato dopo la frattura del metacarpo

Il difensore del Torino, Saul Coco, dovrà essere operato alla mano. È questa l'ultima novità che arriva dal Filadelfia, quartier generale della squadra, con il difensore che finirà sotto i ferri. Insieme allo staff medico infatti è stato deciso di procedere con l'intervento chirurgico dopo la frattura del metacarpo. A questo punto, la stagione di Coco rischia di essere finita in anticipo: l'ex Las Palmas aveva già saltato la sfida contro l'Inter e ora potrebbe non essere a disposizione per le gare contro Lecce e Roma.