Simonelli (pres. Lega Serie A): "L'ultima giornata si giocherà in tre o quattro blocchi. Roma unica sede possibile per l'eventuale spareggio scudetto"

RAI RADIO 1 - Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione radiofonica 'Radio Anch'io Sport' e si è soffermato sul calendario dell'ultima giornata di campionato. Ecco le sue parole: "Abbiamo due partite libere, Milan-Monza e Bologna-Genoa, poi le due gare per lo scudetto e sei partite con in ballo zona coppe e retrocessioni. Sostanzialmente avremo tre o quattro blocchi. Per Como-Inter e Napoli-Cagliari sarà una scelta difficile, perché si vorrebbe dare la gioia ai tifosi di veder vincere la propria squadra in un giorno festivo, dall’altra dobbiamo dare all’Inter la possibilità di giocare lo spareggio con un adeguato riposo prima della Champions, anche se al momento lo spareggio è una condizione difficile. A Milano in ogni caso non si potrebbe giocare perché c’è un provvedimento che lo vieta, Roma sarebbe l’unica sede possibile".

Le date della prossima stagione?

"Natale cade di giovedì, giocheremo il weekend primo e quello dopo. Anche Capodanno è salvo, si giocherà il 3-4 gennaio. Ma non ci saranno soste. Il calendario è super intasato ma non per colpa nostra, per cui non è possibile pensare a delle soste. Giocheremo probabilmente di nuovo a Pasqua».