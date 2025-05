Dopo la promozione del Sassuolo arrivano altri verdetti in Serie B. A due giornate dal termine della stagione regolare il Pisa torna in Serie A dopo 34 anni. Nonostante la sconfitta di oggi in casa del Bari, la formazione allenata da Filippo Inzaghi ritrova la massima serie complice anche la contemporanea sconfitta dello Spezia.