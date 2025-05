Serie A, Verona-Lecce 1-1: scaligeri ad un passo dalla matematica salvezza, pugliesi ancora in bilico

Il Lecce manca ancora l'appuntamento con la vittoria ed ora la salvezza resta in bilico. Allo stadio Bentegodi, infatti, la formazione di Giampaolo non va oltre l'1-1 contro l'Hellas Verona. Ospiti in vantaggio grazie alla rete di Krstovic al 23' ma poi si fanno riacciuffare da Coppola nel finale di primo tempo. Ripresa che non offre grande spettacolo e le due compagini che alla fine si accontentano di un punto per parte. Hellas Verona a 33 punti e sempre più vicino alla matematica permanenza in Serie A, Lecce che invece manca il controsorpasso all'Empoli e rimane al terz'ultimo posto con 28 punti.