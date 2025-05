Serie A, Venezia-Fiorentina 2-1: in gol Candé e Oristanio. Di Francesco a +1 sul Lecce

La 36esima giornata di campionato si chiude con Venezia-Fiorentina e Atalanta-Roma, in programma in serata. Al Penzo la squadra di Eusebio Di Francesco batte 2-1 la formazione di Raffaele Palladino: dopo un primo tempo senza reti, Fali Candé sblocca il match al 60' e Oristanio raddoppia al 68'. Alla Viola non basta la rete di Mandragora al 77'. Con questa importante vittoria il Venezia si porta al quartultimo posto in classifica a quota 29 punti, a +1 sul Lecce, mentre la Fiorentina resta a 59.