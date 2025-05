Serie A, Udinese-Monza 1-2: Keita Baldé firma il colpo esterno dei brianzoli al 90'

Alle ore 12:30 è andata in scena la partita tra Udinese e Monza, valida per la trentaseiesima giornata di Serie A, e si è conclusa a sorpresa con il risultato di 1-2 in favore degli ospiti. Dopo un primo tempo equilibrato i biancorossi passano in vantaggio con una deviazione fortunata di Caprari, il quale segna di spalla in seguito al palo colpito da Birindelli. L'Udinese alza la pressione e trova la rete del pareggio con una splendida conclusione di Lucca di destro da posizione molto defilata. Quando ormai la sfida sembra giunta al termine, Keita Baldé sigla il gol del colpo in trasferta su cross di Zeroli e regala la vittoria al Monza. In seguito a questo risultato i friulani restano al dodicesimo posto in classifica a 44 punti, mentre i brianzoli, già retrocessi, salgono a quota 18.