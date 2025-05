Serie A, tutto facile per l'Atalanta: 4-0 al Monza, che retrocede in B. Infortunio per Kossounou

Tutto facile per l'Atalanta nella 35esima giornata di campionato: la squadra di Gasperini vince in casa del Monza 4-0. Al 12' De Ketelaere sblocca il match e raddoppia, firmando la doppietta personale, al 23'. Al 47' Lookman sigla il tris e all'88' Brescianini cala il poker. Da segnalare anche l'infortunio di Kossounou, uscito al 45' per un problema muscolare e da valutare in vista della gara con la Roma, prevista per il 12 maggio a Bergamo.

Con questo successo l'Atalanta raggiunge quota 68 punti in classifica, mentre il Monza retrocede aritmeticamente in Serie B.