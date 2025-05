Serie A, Torino-Venezia 1-1: Vlasic risponde a Perez. Lieve malore per Vanoli in panchina

La 35esima giornata di Serie A si apre con il pareggio tra Torino e Venezia. In casa dei granata la squadra di Di Francesco passa in vantaggio al 36' grazie alla rete di Perez, nella ripresa Vlasic pareggia dal dischetto. Con questo risultato il Torino si porta a 44 punti in classifica, mentre il Venezia a 26 al terzultimo posto.

Si è vissuto qualche attimo di panico a metà ripresa, con il tecnico granata Vanoli che ha accusato un lieve malore: fortunatamente è stato solo un grande spavento, con l'allenatore che ha seguito la gara dalla panchina fino al triplice fischio.