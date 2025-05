Serie A: Roma in Europa League, Juventus in Champions. La Fiorentina supera la Lazio e accede alla Conference

Si è chiusa la Serie A 2024/2025 con l'ultima decisiva giornata che ha emesso tutti i verdetti. In chiave europea, la Roma conquista la qualificazione all'Europa League superando il Torino per 2-0 in trasferta. Non basta la vittoria per superare la Juventus, che si assicura un posto nella prossima Champions League grazie alla vittoria per 3-2 sul campo del Venezia. Colpo di scena per la Conference League: la Fiorentina batte l'Udinese 3-2 e, approfittando della sconfitta interna della Lazio per 0-1 contro un Lecce che festeggia così la salvezza, scavalca i biancocelesti e si qualifica per la terza competizione europea.

In coda, verdetti amari per il Venezia, sconfitto in casa dalla Juventus, e per l'Empoli, sconfitto 2-1 dal Verona, che retrocedono in Serie B.