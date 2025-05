Serie A: Mancini e Paredes inseriti nella top 11 della 37esima giornata. Cristante presente tra le "honorable mentions" (FOTO)

Nel 37esimo turno di Serie A la Roma ha battuto 3-1 il Milan allo Stadio Olimpico grazie alle reti di Gianluca Mancini, Leandro Paredes e Bryan Cristante e ha ottenuto un'importantissima vittoria in vista della corsa per un posto in Champions League. Il difensore centrale e il centrocampista argentino sono stati grandi protagonisti del match, tanto che la Lega Serie A li ha inseriti nella top 11 della giornata. Cristante, invece, non è nella formazione titolare ma è comunque presente tra le "honorable mentions".

La BEST XI della penultima giornata! ?? pic.twitter.com/OWYJD7VZRk — Lega Serie A (@SerieA) May 20, 2025