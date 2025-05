Serie A, Lazio e Juve fanno un favore alla Roma: all'Olimpico finisce 1-1. Giallorossi a -1 dal quarto posto

Si infuoca la lotta Champions. Allo stadio Olimpico Juventus e Lazio non vanno oltre l'1-1. Succede tutto nel secondo tempo. Al 51' vanno in vantaggio i bianconeri con Kolo Muani. Al 60', però, Kalulu si fa espellere e lascia i suoi in 10 uomini. Nell'ultima mezz'ora, è assedio biancoceleste. La formazione di Baroni acciuffa il pareggio in extremis grazie a Matias Vecino. Pareggio che porta entrambe le squadre al quarto posto con 64 punti. A sorridere è la Roma, che rimane a -1 con una partita in meno.