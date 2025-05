Serie A: la Juventus batte l'Udinese e resta a +1 dalla Roma. 2-2 tra Inter e Lazio. Il Napoli pareggia a Parma e mantiene la vetta

Penultima giornata ricca di emozioni. Con la Roma vittoriosa sul Milan, tutti gli occhi sulla Juventus, che in casa non stecca contro l'Udinese e vince 2-0 con le reti di Gonzalez e Vlahovic: la squadra di Tudor resta quarta a +1 sui giallorossi. Due punti sotto c'è la Lazio, che a San Siro pareggia 2-2 contro l'Inter e fa un favore al Napoli, che a Parma non va oltre lo 0-0 ma resta in vetta. Tiene vive le speranze europee la Fiorentina, che batte 3-2 il Bologna.

Vittoria salvezza per il Cagliari, che batte 3-0 il Venezia che ora sarà obbligata a vincere all'ultima contro la Juventus. Vittorie anche per Lecce (1-0 vs Torino) ed Empoli (3-1 vs Monza). Finisce 1-1 tra Verona e Como.

TUTTI I RISULTATI

Inter-Lazio 2-2

Parma-Napoli 0-0

Cagliari-Venezia 3-0

Juventus-Udinese 2-0

Lecce-Torino 1-0

Verona-Como 1-1

Monza-Empoli 1-3

Fiorentina-Bologna 3-2