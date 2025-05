Dopo il successo del Napoli nel pomeriggio, vince anche l'Inter. In serata, nella 35esima giornata di campionato, la squadra di Simone Inzaghi batte il Verona: termina 1-0 a San Siro per i nerazzurri che si portano a quota 74 punti in classifica, a -3 dal Napoli capolista. Decide il rigore trasformato da Asllani al 9'.