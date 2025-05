Serie A: il Napoli è campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia. Battuto 2-0 il Cagliari, inutile per l'Inter il successo di Como

Arriva il primo importante verdetto della Serie A: il Napoli è campione d'Italia per la quarta volta nella propria storia. I partenopei battono 2-0 agevolmente il Cagliari con i gol di McTominay e Lukaku, mantenendo il punto di vantaggio sull'Inter vittoriosa con lo stesso risultato in casa del Como (De Vrij e Correa i marcatori). Vittoria storica per la squadra di Antonio Conte che conclude a 82 punti e dopo soli due anni dal successo di Luciano Spalletti riporta lo scudetto a Napoli.