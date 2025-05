Serie A, Genoa-Milan 1-2: Leao e l'autorete di Frendrup firmano la rimonta del Diavolo. Rossoneri a -2 dalla Fiorentina

Allo Stadio Luigi Ferraris è andata in scena la partita tra Genoa e Milan, valida per la trentacinquesima giornata di Serie A, e si è conclusa con il risultato di 1-2 in favore dei rossoneri. A sbloccare la gara ci pensa Vitinha al primo pallone toccato dal suo ingresso in campo: cross di Martin e conclusione di destro da parte del centravanti portoghese, il quale buca Maignan. Successivamente esce fuori la furia dei rossoneri, che ribaltano il match in due minuti: al 76' Leao pareggia i conti e poco dopo l'autorete di Frendrup porta definitivamente in vantaggio il Diavolo. Grazie a questo successo il Milan sale a 57 punti e si porta a -2 dalla Fiorentina ottava in classifica, mentre il Genoa resta tredicesimo a quota 39.