Serie A, Empoli-Parma 2-1: decide Anjorin. I padroni di casa escono dalla zona retrocessione e vincono dopo 5 mesi

Nel posticipo serale della 36° giornata l'Empoli batte 2-1 il Parma e ottiene tre punti cruciali nella lotta per evitare la retrocessione. Vantaggio dei padroni di casa con Fazzini all'11', col Parma che al 31' resta in dieci uomini per l'espulsione di Valenti. Nella ripresa i crociati trovano il pareggio con Djuric al 73' ma a 4 minuti dal 90' ci pensa Anjorin a riportare avanti gli uomini di D'Aversa. Con questo successo l'Empoli sale a 28 punti e supera temporaneamente il Lecce, il Parma resta a 32 non riuscendo ad ottenere ancora la salvezza matematica.