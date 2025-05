Serie A, Empoli-Lazio 0-1: i biancocelesti agganciano il quarto posto grazie alla rete di Dia

Colpo Champions per la Lazio. Ai biancocelesti, scesi in campo alle 12:30 contro l'Empoli, è bastato un gol di Boulaye Dia dopo appena 1 minuto per guadagnare i 3 punti. Match molto nervoso da entrambi le parti e che per la squadra di D'Aversa comincia subito in salita con il doppio giallo estratto a Lorenzo Colombo al 38'. I toscani, però, mettono sotto la formazione di Baroni ma ciò non basta per evitare l'ennesima sconfitta. Lazio che in attesa delle altre partite si riprende il quarto posto con 63 punti. Empoli che rimane al penultimo posto con 25 punti, ora la Serie B si avvicina sempre di più.