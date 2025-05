È stata comunicata una variazione nelle designazioni arbitrali per la 36ª giornata del Campionato di Serie A.

Per la partita Venezia-Fiorentina, in programma lunedì 12 maggio alle ore 18:30, il IV ufficiale designato Davide Di Marco sarà sostituito da Luca Zufferli.

Restano confermati l'arbitro Marchetti, gli assistenti Meli e Alassio, il VAR Di Bello e l'AVAR Marini.

