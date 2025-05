Serie A, Bologna-Genoa 1-3: doppietta di Venturino all'esordio da titolare

Si chiude il campionato del Genoa e del Bologna: al Dall'Ara termina 3-1 per la squadra di Vieira nella 38esima giornata di Serie A. Al 17' gli ospiti passano in vantaggio grazie alla rete di Vitinha, al 26' il classe 2006 Lorenzo Venturino raddoppia e al 43' sigla la doppietta personale all'esordio da titolare in Serie A. Al 64' Orsolini accorcia la distanze ma non basta per raddrizzare il risultato. Il Bologna di Italiano chiude la stagione a quota 62 punti - si qualifica in Europa League poiché ha vinto la Coppa Italia -, mentre il Genoa conclude a 43.