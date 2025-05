Serie A: a Ranieri il premio “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season”. De Siervo: "Emblema di eleganza e correttezza"

Riconoscimento da parte della Lega Serie A a Claudio Ranieri, domani per l'ultima volta sulla panchina giallorossa in occasione della sfida tra Torino e Roma. Come fa sapere tramite una nota la Serie A, domani verrà consegnato al tecnico il premio “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season”:

L’allenatore della Roma protagonista del miglior gesto di fair play dell’anno

Lega Serie A e Philadelphia annunciano che il premio “Philadelphia Fair Play Moment Of The Season” è stato assegnato all’allenatore della Roma Claudio Ranieri, per essersi reso protagonista, in occasione della sfida Venezia-Roma, dell’episodio che meglio ha rappresentato i principi condivisi di amicizia, sportività e lealtà nell’arco della stagione sportiva 2024/2025.

Nel corso del match disputato allo stadio “Penzo” lo scorso 9 febbraio 2025, durante una ripartenza della sua squadra, mister Ranieri ha chiesto ad un proprio calciatore di mettere il pallone in fallo laterale, in modo da permettere l’intervento dello staff medico della formazione avversaria per soccorrere il calciatore del Venezia infortunatosi nell’azione precedente.

“Claudio Ranieri ha fatto del fair play il valore cardine della propria favolosa carriera, costellata da numerosi successi dentro e fuori dal campo. Anche in questa stagione, in cui ha guidato la Roma verso una fantastica rimonta che è valsa un piazzamento fondamentale nelle prossime competizioni europee, il tecnico giallorosso si è reso protagonista di un gesto di grande sportività nei confronti di un calciatore avversario, confermandosi uno straordinario allenatore, ma prima di tutto un grande uomo – ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. È con grande orgoglio, quindi, che assegniamo il premio ‘Philadelphia Fair Play Moment Of The Season’ a Ranieri, emblema di eleganza, correttezza e signorilità, un tecnico eccezionale in grado di trasmettere a tutti i suoi calciatori anche i sani valori dello sport”.

“Siamo orgogliosi di conferire a Mr. Claudio Ranieri il Philadelphia Fairplay Moment of the Season. Il gesto compiuto in occasione di Venezia-Roma, quando ha scelto di interrompere un’azione offensiva per permettere i soccorsi a un avversario infortunato, incarna pienamente i principi fondamentali di rispetto, sportività e lealtà che questo premio intende onorare. Con questo riconoscimento, vogliamo valorizzare un esempio virtuoso di ciò che lo sport dovrebbe rappresentare: uno luogo fondato su rispetto reciproco e valori condivisi, che vanno oltre la competizione,” ha dichiarato Francesco Meroni, Direttore Marketing di Mondelēz International in Italia.

Claudio Ranieri sarà premiato direttamente sul terreno di gioco nel pre-partita di Torino-Roma, gara in programma domenica 25 maggio 2025 alle ore 20.45.

