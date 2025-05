Roma, Soulé candidato a Giocatore del Mese di aprile in Serie A: al via le votazioni

Potrebbe arrivare un riconoscimento importante per Matías Soulé. L'attaccante argentino della Roma è stato inserito nella lista dei candidati al premio di Giocatore del Mese (Player of the Month - POTM) della Serie A per aprile.

L'annuncio è stato dato dal club giallorosso sui propri canali social, invitando i tifosi a votare il proprio giocatore tramite il sito ufficiale dedicato all'iniziativa (serieapotm.easports.com), sponsorizzata da EA Sports FC. Una candidatura che premia l'ottimo rendimento di Soulé nell'ultimo periodo.