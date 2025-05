Roma pronta a tornare nella Capitale dopo la vittoria in casa del Torino: lo scatto di Gourna-Douath in compagnia di Koné, Abdulhamid e Ndicka (FOTO)

Niente Champions League per la Roma. I giallorossi vincono 0-2 in casa del Torino ma non basta e a causa del successo della Juventus per 2-3 contro il Venezia terminano il campionato al quinto posto in classifica, ottenendo così la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League. Terminata la partita, il gruppo si è recato in aeroporto e tornerà nella Capitale a notte fonda: al momento, come rivelato da una storia pubblicata da Lucas Gourna-Doauth su Instagram, la squadra è in aereo e il centrocampista francese ha condiviso una foto con Manu Koné, Saud Abdulhamid ed Evan Ndicka.