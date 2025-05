Roma, nessuna lesione per Dovbyk: si punta al recupero per Torino

Buone notizie, seppur parziali, per la Roma riguardo le condizioni di Artem Dovbyk. Secondo quanto riportato da Nick Terriaca di Retesport, gli esami strumentali a cui si è sottoposto l'attaccante ucraino non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare.

Nonostante l'esito confortante degli accertamenti, Dovbyk non sarà comunque a disposizione per la prossima sfida di campionato contro il Milan. Lo staff medico giallorosso lavorerà ora per tentare di recuperare il giocatore in vista della successiva trasferta contro il Torino.