Roma-Milan, l'Olimpico al fianco di Pellegrini: "Sempre dalla parte dei romanisti... Forza Lorenzo!" (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Milan, valida per la trentasettesima giornata di Serie A, e i tifosi giallorossi si sono schierati al fianco di Lorenzo Pellegrini. Il capitano si è operato in Finlandia a causa della lesione al retto femorale e dovrà rimanere ai box per svariati mesi: "Lorenzo Pellegrini sempre al tuo fianco" e "Sempre dalla parte dei romanisti... Forza Lorenzo!", gli striscioni apparsi all'Olimpico.