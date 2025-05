ROMA-MILAN: le formazioni UFFICIALI. Saelemaekers e Paredes tornano titolari, in attacco Soulé-Shomurodov (FOTO)

La Serie A sta per giungere al termine e oggi alle ore 20:45 la Roma affronterà il Milan nell’attesissimo match valido per la trentasettesima giornata di campionato. Questa sfida sarà fondamentale per la corsa Champions: i giallorossi sono sesti in classifica con 63 punti, mentre i rossoneri si trovano all’ottavo posto a quota 60.

Mister Ranieri è alla sua ultima partita casalinga da allenatore della Roma e per l’occasione è pronto a schierare la formazione migliore. Davanti a Svilar ci sarà il solito trio composto da Celik-Mancini-Ndicka, mentre sulle fasce Saelemaekers e Angelino. A centrocampo spazio a Cristante, Koné e al ritorno di Paredes, in attacco la coppia Soulé-Shomurodov. Assente per infortunio Dovbyk.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Saelemaekers, Cristante, Paredes, Koné, Angelino; Soulé, Shomurodov.

A disp.:

All.: Ranieri.

MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Gimenez, Joao Felix.

A disp.:

All.: Conceicao.

Arbitro: Piccinini. Assistenti: Carbone – Del Giovane. IV Uomo: Massimi. VAR: Mazzoleni. AVAR: Dionisi.

PREPARTITA

19:39 - Il giornalista Filippo Biafora de Il Tempo anticipa la formazione ufficiale della Roma.

19:34 - L'arrivo del pullman della squadra all'Olimpico.

18:35 - Ecco una panoramica dello Stadio Olimpico a poco più di due ore dall'inizio del match.