Domani sera alle 20:45 la Roma ospiterà il Milan allo Stadio Olimpico per l'ultima stagionale in casa. Come fa sapere il club giallorosso, i cancelli dello stadio apriranno alle 18:15. Il suggerimento è di arrivare almeno 90 minuti prima del fischio di inizio, per non perdersi nulla di una notte così emozionante. Grazie anche all'apertura del Distinti Nord-Ovest ai romanisti, inoltre, si va verso un altro sold out: sono previsti oltre 67mila tifosi giallorossi.

