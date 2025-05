Roma-Milan, il club omaggia Hummels: maglia speciale per celebrare le 645 presenze in carriera (FOTO)

Allo Stadio Olimpico va in scena la partita tra Roma e Milan, valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Questa sarà una sfida speciale per Claudio Ranieri e non solo, dato che anche per Mats Hummels sarà l'ultima gara casalinga della sua carriera: il difensore centrale tedesco si ritirerà a fine stagione e nel prepartita è stato premiato con una maglia speciale che celebra le 645 presenze in carriera.