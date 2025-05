Roma-Milan, i convocati di Ranieri: out Dovbyk (FOTO)

La Roma ha da poco diramato la lista dei convocati per il match di domani contro il Milan. La grande assenza, oltre a Pellegrini e Dybala, è quella di Artem Dovbyk. L'ucraino si è infatti fermato quest'oggi in allenamento a causa di un problema muscolare e non sarà quindi presente contro i rossoneri. Si tenterà di recuperare il bomber ex Girona per l'ultima gara stagionale contro il Torino. Per il resto, Claudio Ranieri ha tutti a disposizione per la decisiva sfida contro la formazione di Conceicao.