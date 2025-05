ROMA-MILAN: dove vederla in tv, le probabili formazioni e le quote

Sfida di prestigio questa sera allo Stadio Olimpico, dove la Roma affronta il Milan nel match valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A. Nelle probabili scelte giallorosse, si va verso un modulo 3-4-2-1: davanti a Svilar, linea difensiva che dovrebbe essere composta da Celik, Mancini e Ndicka. Sulle corsie esterne pronti Rensch e Angelino, con la coppia Cristante-Koné a fare da diga in mediana. In attacco, Eldor Shomurodov è il candidato principale a guidare il reparto, visto il forfait di Dovbyk, supportato dalla vivacità e dalla tecnica di Soulé e Saelemaekers sulla trequarti.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN IN TV E IN STREAMING

La partita tra Roma e Milan sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming da DAZN, piattaforma che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le dieci partite di ogni giornata del campionato di Serie A 2024-25. Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire l'incontro sul canale 251. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming tramite la piattaforma Now Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Cristante, Koné, Angelino; Soulè, Saelemaekers; Shomurodov.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Leão; Gimenez.

LE QUOTE

ROMA-MILAN 1 X 2 EUROBET 2.25 3.45 3.00 SISAL 2.30 3.40 3.00 PLANETWIN365 2.35 3.45 2.95 SNAI 2.35 3.40 2.95

