Roma-Milan: Dovbyk, Dybala e Pellegrini al fianco della squadra. I tre seguiranno la partita dalla panchina

Alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Milan, valida per la trentasettesima giornata di Serie A. Mister Ranieri può contare su quasi tutto il gruppo a disposizione tranne gli infortunati Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk. I tre calciatori non sono a disposizione ma seguiranno comunque la gara dalla panchina per sostenere la squadra.