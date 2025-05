Roma-Milan: Conceicao non parlerà in conferenza stampa alla vigilia del match

Domenica alle ore 20:45 andrà in scena allo Stadio Olimpico il delicatissimo match tra Roma e Milan, valido per la trentasettesima giornata di Serie A. I rossoneri stanno vivendo un periodo delicatissimo e la recente sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna ha rappresentato un duro colpo. Il Diavolo ha quindi scelto la via del silenzio e l'allenatore Sergio Conceicao non parlerà in conferenza stampa alla vigilia della partita contro i giallorossi.