Roma-Fiorentina, Svilar premiato Player of the Match. La Roma: "Ancora, ancora e ancora" (VIDEO)

Ancora un riconoscimento per Mile Svilar. Il portiere giallorosso è stato premiato dalla Lega Serie A come Player of the Match della sfida vinta 1-0 contro la Fiorentina. Decisive le sue parate, almeno tre fondamentali sui tentativi di Moise Kean, che hanno permesso alla Roma di mantenere la porta inviolata e conquistare tre punti preziosi nella corsa alle posizioni europee.

Il club ha celebrato il suo numero uno sui social con un messaggio che sottolinea le ripetute prestazioni di alto livello: "Ancora, ancora e ancora".