Roma-Fiorentina, striscione della Sud per Bove: "Forza Edo....continua a sognare!" (FOTO)

Edoardo Bove torna da avversario allo Stadio Olimpico. Il centrocampista, che non potrà giocare Roma-Fiorentina a causa del malore sofferto a dicembre scorso, è stato omaggiato con uno striscione in Curva Sud: "Forza Edo...continua a sognare!". Bove è in prestito dalla Roma alla Fiorentina.

