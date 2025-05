Roma-Fiorentina: squadra in campo con la patch 'Mai sola mai'. Iniziative per i tifosi nel 'fan day 2025' (FOTO)

Per la sfida di domenica alle 18 contro la Fiorentina, la Roma ha preparato una serie di iniziative con i tifosi in quello che sarà il "fan day 2025". “Mai Soli Mai” è il claim che accompagnerà tutte le attività dedicate ai tifosi previste in occasione di Roma-Fiorentina e che sarà stampato sulla speciale patch che comparirà sulle maglie dei nostri giocatori, si legge nella nota ufficiale.

Quattro abbonati tra i più fedeli, quello più giovane e i due più rapidi a rinnovare l’estate scorsa saranno premiati da una legend a bordo campo prima dell’inizio del match. Ma tutti gli spettatori potranno essere comunque protagonisti inviando i propri selfie tramite il QR code che comparirà sui maxi schermi, dove poi saranno mostrati prima della partita.

