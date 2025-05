Roma-Fiorentina, i convocati di Palladino: c'è Kean. Out Cataldi e Dodo

La Fiorentina ha appena diramato i convocati per la sfida di domani contro la Roma. Raffaele Palladino, che giovedì ha perso Danilo Cataldi per infortunio, può però tirare un sospiro di sollievo. Il tecnico Viola ha infatti recuperato Moise Kean, assente nelle ultime giornate di Serie A dopo che il calciatore si era preso un congedo per motivi familiari. Out anche il terzino brasiliano Dodo, che sta recuperando dopo un intervento per appendicite.